"Манчестер Сити" в январе сделает предложение Месси

"Манчестер Сити" собирается заполучить в 2021 году капитана "Барселоны" Лионеля Месси, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в планах "горожан" в январе сделать предложение звёздному аргентинцу. За шесть месяцев до истечения контракта он уже сможет вести переговоры с другими клубами.

В "Сити" рассчитывают, что неразбериха в "Барсе", связанная с отставкой президента Жозепа Бартомеу, поможет им убедить шестикратного обладателя "Золотого мяча" перебраться в Англию.

Сам Месси ещё прошлым летом хотел отправиться на "Этихад Стэдиум", но его уход заблокировало руководство "блауграны".

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