"Манчестер Сити" вернул Дискеруда в "Гетеборг"

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"Манчестер Сити" вернул Дискеруда в "Гетеборг"

Полузащитник "Манчестер Сити" Миккель Дискеруд стал игроком "Гетеборга", сообщает официальный сайт клуба.

"Горожане" подписали 27-летнего американца норвежского происхождения в конце января, заключив с ним контракт до лета 2022 года. Однако спустя несколько недель клуб решил отправить хавбека в аренду в шведскую команду.

Отметим, что Дискеруд, который является игроком сборной США, уже выступал за "Гетеборг" в 2017 году. 

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