"Манчестер Сити" вернулся к своей зимней цели



"Манчестер Сити" вновь хочет купить полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает The Times.

По сведениям издания, "горожане" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что хавбек был близок к переходу в "Манчестер Сити" прошлой зимой, но тогда "Лестер" в последний момент отказался от трансфера.

В этом сезоне 27-летний Махрез провел за "Лестер" 39 матчей, забил 11 мячей и сделал 11 голевых передач.

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