"Манчестер Сити" вернулся в борьбу за Жоау Канселу

"Манчестер Сити" снова вступил в борьбу за игрока "Ювентуса" Жоау Канселу. Об этом пишет Football Italia.

По данным источника, туринский клуб готов отпустить португальца за 10 миллионов евро.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри не заинтересован в 25-летнем защитнике. Кроме того, болельщики итальянского клуба считают, что футболист выкладывается не в полную силу.

Чтобы реализовать трансфер, "Манчестер Сити" необходимо поторопиться, так как окно закрывается 9 августа.

Канселу перешел в "Ювентус" в 2018 году за 40 миллионов евро. В минувшем сезоне он участвовал в 25 матчах, отметившись 1 голом и 6 ассистами.

А еще: ТОП-8 футболистов, которые игнорировали предсезонные сборы ради перехода в другой клуб | http://soccernews.ru