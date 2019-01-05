"Манчестер Сити" включил интересный пункт в сделку о продаже Браима Диаса в "Реал"

Теги реал мадридбраим диасманчестер сити

"Манчестер Сити" включил интересный пункт в сделку о продаже Браима Диаса в "Реал"

Хавбек "Манчестер Сити" Браим Диас в ближайшее время должен перебраться в "Реал".

Как сообщает Sky Sports, "горожане" смогут подзаработать на возможной перепродаже 19-летнего футболиста. В случае продажи, "Реал" выплатит "Сити" 15 процентов от суммы трансфера. А если "Реал" продаст игрока в "Манчестер Юнайтед", то сумма вырастет до 40 процентов.

Напомним, что "Реал" уже согласовал покупку Диаса за 17 миллионов евро.

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