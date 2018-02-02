"Манчестер Сити" включил Зинченко в заявку на плей-офф Лиги Чемпионов

Теги манчестер ситиалександр зинченкоэмерик ляпорт

"Манчестер Сити" включил Зинченко в заявку на плей-офф Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" огласил заявку на плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт клуба. 

Отметим, что в состав включён украинский хавбек Александр Зинченко, также "горожане" дозаявили защитника Эмерика Ляпорта.

Вратари: Клаудио Браво, Эдерсон;
 
Защитники: Данило, Венсан Компани, Бенжамен Менди, Николас Отаменди, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт, Александр Зинченко;
 
Полузащитники: Фабиан Делф, Кевин де Брюйне, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Давид Силва, Яя Туре;
 
Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус.

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