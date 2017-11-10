"Манчестер Сити" включился в борьбу за Диакаби

Защитник "Лиона" Муктар Диакаби стал трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает SFR.

По информации источника, "горожане" готовы составить конкуренцию "Челси" в борьбе за 20-летнего француза, который также заинтересован в его услугах.

В этом сезоне Диакаби сыграл за "Лион" 6 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru