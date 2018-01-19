"Манчестер Сити" включился в борьбу за Гризманна

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"Манчестер Сити" включился в борьбу за Гризманна

"Манчестер Сити" проявляет интерес к французскому нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб уже провел предварительные переговоры с агентом футболиста. Трансфер может состояться летом. 

Напомним, что сумма отступных в контракте француза составляет 100 миллионов евро. Также им интересуются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 26-летний Гризманн провел за "Атлетико" 24 матча и забил 8 голов.

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