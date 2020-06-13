"Манчестер Сити" включился в борьбу за Коутиньо
Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат "Барселоне", интересен "Манчестер Сити".
По информации Le10Sport, "горожане" рассматривают возможность подписания звёздного бразильца этим летом.
Конкуренцию "Сити" составят "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Лестер".
В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Баварию" 32 матча, в которых забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: "Барселона" готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18