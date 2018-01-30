"Манчестер Сити" включился в борьбу за Неймара

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"Манчестер Сити" включился в борьбу за Неймара

"Манчестер Сити" включился в борьбу за нападающего ПСЖ Неймара, сообщает британская пресса.

Главным претендентом на 25-летнего бразильца является мадридский "Реал", однако футболист вполне может отказаться от перехода в королевский клуб из-за своего прошлого в "Барселоне".

Сомнениями Неймара хочет воспользоваться "Сити", который готов удовлетворить финансовые требования звёздного форварда. 

Не пропустите: "Реал" готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком планеты. | http://soccernews.ru

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