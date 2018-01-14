"Манчестер Сити" включился в гонку за бывшую трансферную цель "Барселоны"

Английский "Манчестер Сити" включился в гонку за полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует The Sun.

По сведениям издания, "горожане" уже вышли на контакт с представителями 26-летнего хавбека "орлят". Трансферная стоимость ивуарийца, которым также интересуется ПСЖ, оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сери забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач в 23 матчах за "Ниццу".

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Ливерпуля". | soccernews.ru