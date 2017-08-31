"Манчестер Сити" вновь отдал Денайера в аренду "Галатасараю"

Теги манчестер ситигалатасарайджейсон денайер

"Манчестер Сити" вновь отдал Денайера в аренду "Галатасараю"

Бельгийский защитник "Манчестер Сити" Джейсон Денайер перешел в "Галатасарай", сообщает официальный сайт клуба.

Турецкий клуб арендовал футболиста до лета 2018 года. Ранее турки уже брали бельгийца в аренду в сезоне 2015/16. 

Стоит отметить, что эта аренда станет четвертой для Денайера за время выступлений за "Манчестер Сити".

22-летний Денайер выступает за "Манчестер Сити" с 2014 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Селтику", "Галатасараю" и "Сандерленду". За сборную Бельгии сыграл 8 матчей. Чемпион Шотландии, обладатель Кубка шотландской Лиги, обладатель Кубка Турции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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