"Манчестер Сити" вновь отдал Эрреру в аренду в испанский клуб

Венесуэльский полузащитник "Манчестер Сити" Янхель Эррера перешел в "Гранаду", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа. В минувшем сезоне 22-летний Эррера выступал за "Гранаду" на правах аренды, провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Эррера перешел в "Манчестер Сити" в феврале 2017 года из "Атлетико Венесуэла". Его контракт с "горожанами" действует до лета 2021 года.

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