"Манчестер Сити" вновь попытается купить Уокера



"Манчестер Сити" возобновил переговоры о покупке защитника "Тоттенхэма" Кайлу Уокера, сообщает The Times.

По сведениям издания, "горожане" готовы заплатить за футболиста порядка 57 миллионов евро. "Манчестер Сити" был вынужден вернуться к варианту с Уокером после того, как не сумел договориться об условиях личного контракта с Дани Алвесом, который перейдет в ПСЖ.

27-летний Уокер выступает за "Тоттенхэм" с 2009 года, провел за клуб 228 матчей и забил 4 гола.

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