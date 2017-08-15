"Манчестер Сити" вновь пытается купить Санчеса

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"Манчестер Сити" вновь пытается купить Санчеса

"Манчестер Сити" не оставляет попыток приобрести нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "горожане" намерены предложить за 28-летнего чилийца 66 миллионов евро.

Самому Санчесу, на которого также претендует ПСЖ, "Сити" готовы платить 23 миллиона евро в год.

Напомним, что контракт звёздного футболиста с "Арсеналом" истекает летом 2018 года, но "канониры" всё равно не хотят его продавать. | http://soccernews.ru

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3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
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