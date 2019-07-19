"Манчестер Сити", возможно, не будет искать замену Компани
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о позиции клуба по поводу поиска замены Венсану Компани.
Напомним, что бельгиец перебрался в "Андерлехт", где будет играющим тренером.
"У нас есть три замечательных центральных защитника. Кроме того, на этой позиции может сыграть Фернандиньо. У меня прекрасный подбор футболистов. Поэтому на покупку нового защитника немного шансов", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Читайте также: На Умтити появился новый претендент из АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Алжир обыграл Сенегал в финале Кубка Африки-2019
-
ПСЖ может продать Неймара для увеличения зарплаты Мбаппе
-
Стала известна дата и место проведения матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия
-
"Локомотив" объявил о продлении контракта с трансферной целью "Спартака" и "Зенита"
-
Кокорин и Мамаев не приняли участие в шахматном турнире среди заключенных
Лента новостей
-
Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону"
-
Алжир обыграл Сенегал в финале Кубка Африки-2019
-
"Интер" улучшил предложение по Лукаку, но оно все равно не устраивает "Манчестер Юнайтед"
-
1
Иско отказал клубу из Бундеслиги
-
Головин травмировался в товарищеском матче
-
1
Российский вратарь Митрюшкин пропустил нелепый гол в чемпионате Швейцарии
-
"Манчестер Сити", возможно, не будет искать замену Компани
-
"Милан" назвал "Роме" стоимость Сусо
-
"Ювентус" предложит Игуаину деньги, чтобы он покинул клуб
-
"Удинезе" подписал форварда "Реала"
-
1
"Барселона" не будет подписывать Алабу
-
Сенегал и Алжир назвали составы на финал Кубка Африки
-
ПСЖ может продать Неймара для увеличения зарплаты Мбаппе
-
Мальдини прокомментировал слухи об интересе "Милана" к Модричу
-
"Бавария" вступила в борьбу за Ло Чельсо
-
VAR дебютирует в РПЛ на матче между "Динамо" и "Рубином"
-
Стала известна дата и место проведения матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия
-
На Умтити появился новый претендент из АПЛ
-
"Ювентус" держит 9-й номер для Икарди
-
Зидан: "Как тренер Симеоне лучше, чем футболист"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16