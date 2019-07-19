"Манчестер Сити", возможно, не будет искать замену Компани

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"Манчестер Сити", возможно, не будет искать замену Компани

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о позиции клуба по поводу поиска замены Венсану Компани.

Напомним, что бельгиец перебрался в "Андерлехт", где будет играющим тренером.

"У нас есть три замечательных центральных защитника. Кроме того, на этой позиции может сыграть Фернандиньо. У меня прекрасный подбор футболистов. Поэтому на покупку нового защитника немного шансов", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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