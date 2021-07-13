"Манчестер Сити" возобновил интерес к Ингсу

Фото инстаграм Дэнни Ингса

"Манчестер Сити" вернулся в борьбу за нападающего "Саутгемптона" Дэнни Ингса, сообщает Football Insider.

По информации источника, "горожане" могут купить 28-летнего футболиста, если не удастся заполучить форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Помимо "Сити" за бомбардиром "святых" охотятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Рыночная стоимость англичанина оценивается в 22 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах.

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