"Манчестер Сити" возобновил интерес к Ингсу

Теги манчестер ситисаутгемптондэнни ингстрансферы

"Манчестер Сити" возобновил интерес к Ингсу

Фото инстаграм Дэнни Ингса

"Манчестер Сити" вернулся в борьбу за нападающего "Саутгемптона" Дэнни Ингса, сообщает Football Insider.

По информации источника, "горожане" могут купить 28-летнего футболиста, если не удастся заполучить форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Помимо "Сити" за бомбардиром "святых" охотятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Рыночная стоимость англичанина оценивается в 22 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах.

Не пропустите: Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Левандовски мечтает играть за "Реал"

Левандовски мечтает играть за "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов