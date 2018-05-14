"Манчестер Сити" возобновил интерес к Махрезу

"Манчестер Сити" возобновил интерес к полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, сообщает британская пресса.

"Горожане", которые не сумели договориться о переходе 27-летнего алжирца в январе, намерены сделать новое предложение о его трансфере ближайшим летом.

В этом сезоне Махрез сыграл за "Лестер" 41 матч, забил 13 голов и сделал 15 ассистов.

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