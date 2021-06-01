"Манчестер Сити" возобновил интерес к Серхи Роберто
"Манчестер Сити" до сих пор рассматривает возможность приобретения полузащитника "Барселоны" Серхи Роберто.
По информации Sport.es, 29-летний испанец по-прежнему является трансферной целью главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.
Сам хавбек, отказавший английскому клубу год назад, может дать согласие на переход, учитывая своё нынешнее положение в "блаугране".
В минувшем сезоне Роберто сыграл за "Барсу" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18