"Манчестер Сити" возобновил интерес к Серхи Роберто

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"Манчестер Сити" до сих пор рассматривает возможность приобретения полузащитника "Барселоны" Серхи Роберто.

По информации Sport.es, 29-летний испанец по-прежнему является трансферной целью главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

Сам хавбек, отказавший английскому клубу год назад, может дать согласие на переход, учитывая своё нынешнее положение в "блаугране".

В минувшем сезоне Роберто сыграл за "Барсу" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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