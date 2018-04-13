"Манчестер Сити" возобновит переговоры по трансферу Махреза

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"Манчестер Сити" возобновит переговоры по трансферу Махреза

"Манчестер Сити" планирует подписать хавбека "Лестера" Рияда Махреза.

Напомним, что "горожане" хотели заполучить футболиста еще зимой, однако не смогли согласовать сумму трансфера с "Лестером".

В текущем сезоне Махрез провел 35 матчей, забил 11 голов и отдал 13 ассистов.

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