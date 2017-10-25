"Манчестер Сити" впервые не сумел забить гол с апреля этого года



В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" (0:0, по пенальти 4:1).

"Горожане" впервые не сумели забить гол с апреля этого года. Тогда "Манчестер Сити" разошелся нулевой ничьей с "Манчестер Юнайтед".

Таким образом "Манчестер Сити" прервал серию из 18 матчей, в которых клуб забивал хотя бы один гол.

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