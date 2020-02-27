"Манчестер Сити" впервые обыграл испанскую команду в гостевом матче плей-офф еврокубков

Завершилась безвыигрышная серия "Манчестер Сити" в выездных матчах плей-офф еврокубков против испанских команд.

Напомним, что в среду "горожане" в гостях победили мадридский "Реал" в поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов.

До этого "Сити" ни разу не удавалось сделать подобное. Ранее в Испании манкунианская команда потерпела 4 поражения и 1 раз сыграла вничью.

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