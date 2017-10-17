"Манчестер Сити" впервые пропустил с пенальти в Лиге Чемпионов из последних семи ударов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" дома играет с "Наполи".

Во второй половине полузащитник неаполитанцев Амаду Диавара забил с 11-метрового.

Стоит отметить, что предыдущие шести пенальти в ворота "горожан" не были реализованы. Свои шансы не использовали: Лионель Месси, Раффаэль, Златан Ибрагимович, Неймар, Радамель Фалькао и Дрис Мертенс.

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