"Манчестер Сити" вряд ли сможет купить и Грилиша, и Кейна
Фото: инстаграм Грилиша
"Манчестер Сити" хочет подписать хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша и форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, на данный момент переговоры с "Астон Виллой" по Грилишу не ведутся. Что касается Кейна, то "шпоры" отклонили первое предложение по игроку.
Отмечается, что окончательное решение по трансферам Грилиша и Кейна будет принято после Евро-2020.
Ранее сообщалось, что трансфер Грилиша может стать рекордным для АПЛ. За Кейна "горожане" предложили более 100 миллионов евро плюс трех игроков.
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