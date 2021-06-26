"Манчестер Сити" вряд ли сможет купить и Грилиша, и Кейна

Фото: инстаграм Грилиша

"Манчестер Сити" хочет подписать хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша и форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, на данный момент переговоры с "Астон Виллой" по Грилишу не ведутся. Что касается Кейна, то "шпоры" отклонили первое предложение по игроку.

Отмечается, что окончательное решение по трансферам Грилиша и Кейна будет принято после Евро-2020.

Ранее сообщалось, что трансфер Грилиша может стать рекордным для АПЛ. За Кейна "горожане" предложили более 100 миллионов евро плюс трех игроков.

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