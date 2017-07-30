"Манчестер Сити" все еще хочет подписать Санчеса
"Манчестер Сити" не отказался от идеи подписания хавбека "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, "Сити" готовы платить чилийцу 358 тысяч евро в неделю. Сообщается, что сам футболист рассчитывает получать 445 тысяч.
В прошлом сезоне Санчес сыграл 51 матч, забил 30 голов и отдал 17 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24