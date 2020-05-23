"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Хаверца

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"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Хаверца

"Манчестер Сити" намерен побороться за хавбека "Байера" Кая Хаверца.

Как сообщает Daily Mail, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола планирует укрепить центр поля, так как летом команду покинет Давид Сильва, а также вероятен уход Лероя Сане.

Напомним, что ранее в услугах Хаверца были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Хаверц провел 35 игр, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

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