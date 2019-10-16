"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Кулибали

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"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Кулибали

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Calciomercato, "горожане" готовы побороться за 28-летнего сенегальца летом 2020 года. Отмечается, что в клубе видят в игроке замену экс-капитану команды Венсану Компани.

Напомним, что минувшим летом "Наполи" требовал за своего футболиста около 120 миллионов евро.

В этом сезоне Кулибали провел 7 матчей и забил один автогол.

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