"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Лемара

Хавбек "Монако" Тома Лемар попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает The Telegraph, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола считает, что Лемар сможет усилить атакующий потенциал клуба.

Напомним, что в услугах Лемара также заинтересованы "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси".

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