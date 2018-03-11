"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Лемара

Теги манчестер ситимонакотома лемар

"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Лемара

Хавбек "Монако" Тома Лемар попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает The Telegraph, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола считает, что Лемар сможет усилить атакующий потенциал клуба.

Напомним, что в услугах Лемара также заинтересованы "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси".

Читайте также: Лемар близок к переезду в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге

"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов