"Манчестер Сити" вступает в борьбу за перспективного защитника

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"Манчестер Сити" вступает в борьбу за перспективного защитника

Защитник "Борнмута" Натан Аке может покинуть клуб.

Как сообщает Sky Sports, 23-летний голландец заинтересовал "Манчестер Сити", который готов выложить за игрока около 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Аке провел 9 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Отметим, что первоочередным правом на выкуп Аке обладает "Челси".

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