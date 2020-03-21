"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Пьянича

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

По сведениям Corriere dello Sport, "горожане" намерены побороться за 29-летнего боснийца, которым интересуются ПСЖ и "Челси".

Контракт Пьянича с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Пьянича три гола и четыре ассиста в 32 матчах.

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