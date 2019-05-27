"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Тилеманса

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"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Тилеманса

Хавбек "Монако" Юри Тилеманс попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Sportsmole, "горожане" уже обсудили с агентом бельгийца возможность летнего трансфера. Ранее интерес к игроку проявлял "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что минувший сезон Тилеманс провел на правах аренды в "Лестере", который также хочет выкупить игрока. На его счету три гола и четыре ассиста в 13 матчах за "лис".

Читайте также: "Лестер" определился с размером предложения по Тилемансу. | http://soccernews.ru
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