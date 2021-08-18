"Манчестер Сити" вступил в борьбу за форварда "Фиорентины" Кокорина

Фото: твиттер Душана Влаховича/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к сербскому нападающему "Фиорентины" Душану Влаховичу, сообащает журналист TGR RAI Toscana Сара Мейни в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 70 миллионов евро. Также на форварда претендуют "Тоттенхэм" и "Атлетико".

В прошлом сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 40 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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