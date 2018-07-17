"Манчестер Сити" вступил в борьбу за лидера "Ювентуса"

"Манчестер Сити" хочет купить боснийского полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 50 миллионов евро, но получил отказ. "Ювентус" оценивает одного из своих лидеров в 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что боснийский хавбек также входит в сферу интересов "Реала" и "Барселоны".

В минувшем сезоне 28-летний Пьянич провел за "Ювентус" 44 матча, забил 7 голов и отдал 14 результативных передач.

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