"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Теллеса

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"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Теллеса

"Манчестер Сити" решил побороться за защитника "Порту" Алекса Теллеса.

По сведениям Le10Sport, "горожане" решили приобрести нового левого защитника в связи с частыми травмами Бенжамена Менди. Также в клубе остались недовольны последними выступлениями Александра Зинченко, которого часто ставили на левый фланг.

Отмечается, что "Сити" готов предложить за Теллеса около 30 миллионов евро. Ранее интерес к игроку проявляли ПСЖ и "Челси".

В этом сезоне на счету Теллеса 10 голов и 9 ассистов в 40 матчах.

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