"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Теллеса
"Манчестер Сити" решил побороться за защитника "Порту" Алекса Теллеса.
По сведениям Le10Sport, "горожане" решили приобрести нового левого защитника в связи с частыми травмами Бенжамена Менди. Также в клубе остались недовольны последними выступлениями Александра Зинченко, которого часто ставили на левый фланг.
Отмечается, что "Сити" готов предложить за Теллеса около 30 миллионов евро. Ранее интерес к игроку проявляли ПСЖ и "Челси".
В этом сезоне на счету Теллеса 10 голов и 9 ассистов в 40 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18