"Манчестер Сити" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"

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"Манчестер Сити" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб рассчитывает приобрести футболиста следующим летом. Его контракт со "шпорами" истекает летом 2020 года и хавбек отказался его продлевать. Поэтому "Тоттенхэм" готов продать его примерно за 100 миллионов евро.

Напомним, что интерес к датчанину также проявляют "Реал" и "Челси".

26-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. Всего он провел за лондонский клуб 253 матча во всех турнирах, забил 62 мяча и отдал 78 голевых пасов.

Не пропустите: "Челси" поборется за трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru

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