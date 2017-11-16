"Манчестер Сити" вступит в борьбу за Гризманна

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"Манчестер Сити" вступит в борьбу за Гризманна

"Манчестер Сити" хочет приобрести форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Goal.com.

Ранее сообщалось, что француз близок к переходу в "Барселону", однако "горожане" готовы составить конкуренцию каталонскому клубу в борьбе за игрока.

В текущем сезоне Гризманн провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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