"Манчестер Сити" - второй клуб в истории, выигравший Кубок лиги три раза подряд

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"Манчестер Сити" - второй клуб в истории, выигравший Кубок лиги три раза подряд

"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" (2:1) и стал обладателем Кубка английской лиги. 

"Горожане" - второй клуб в истории, которому удалось выиграть Кубок лиги трижды подряд.

Первой командой, достигшей такого результата был "Ливерпуль". Он завоевывал этот трофей четыре раза подряд (1981, 1982, 1983, 1984).

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"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги

"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги

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