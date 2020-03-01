"Манчестер Сити" - второй клуб в истории, выигравший Кубок лиги три раза подряд
"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" (2:1) и стал обладателем Кубка английской лиги.
"Горожане" - второй клуб в истории, которому удалось выиграть Кубок лиги трижды подряд.
2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣— Manchester City (@ManCity) March 1, 2020
#ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/IqQ37wEBur
Первой командой, достигшей такого результата был "Ливерпуль". Он завоевывал этот трофей четыре раза подряд (1981, 1982, 1983, 1984).
Не пропустите: "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" - второй клуб в истории, выигравший Кубок лиги три раза подряд
-
Кокорин стал лучшим игроком матча "Сочи" - "Арсенал"
-
"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги
-
Кокорин прокомментировал первый матч после возвращения в РПЛ
-
"Бордо" и "Ницца" сыграли вничью в матче Лиги 1
-
Моуринью прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
-
Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом"
-
"Краснодар" зимой мог подписать звезд "Челси" и "Наполи"
-
"Лилль" обыграл "Нант" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
Арбитр ярко подшутил над вратарем тульского "Арсенала" во время матча
-
"Шахтер" сенсационно проиграл в чемпионате Украины
-
"Атлетико" не сумел обыграть худшую команду Примеры
-
2
Менди рассказал, почему он выбрал "Реал", а не "Барселону"
-
"РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Байером" в Бундеслиге
-
2
"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии
-
3
"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" Моуринью в матче АПЛ
-
1
"Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ
-
У футболиста российского клуба не обнаружен коронавирус
-
ПСВ и "Фейеноорд" не выявили победителя в матче Эредивизии
-
"Краснодар" обыграл "Уфу" и приблизился к "Зениту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18