"Манчестер Сити" выбирает между четырьмя форвардами

"Манчестер Сити" составил шорт-лист из четырёх центральных нападающих, один из которых может летом пополнить команду.

"Горожане" собираются купить нового форварда в связи с грядущим уходом из клуба Серхио Агуэро.

По информации The Times, "Сити" выбирает между Эрлингом Холандом ("Боруссия" Д), Харри Кейном ("Тоттенхэм"), Лаутаро Мартинесом ("Интер") и Андре Силвой ("Айнтрахт").

Напомним, что команда Хосепа Гвардиолы досрочно стала победителем АПЛ, а также сыграет в финале Лиги Чемпионов.

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