"Манчестер Сити" выбирает между четырьмя защитниками, один из них - украинец

Теги манчестер ситимилан шкриньярнатан акечаглар сеюнджюниколай матвиенкотрансферы

"Манчестер Сити" выбирает между четырьмя защитниками, один из них - украинец

"Манчестер Сити" планирует усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.

По информации The Athletic, в шорт-лист "горожан" входят четыре защитника.

Сообщается, что манкунианский клуб интересуется Миланом Шкриньяром ("Интер"), Натаном Аке ("Борнмут"), Чагларом Сеюнджю ("Лестер") и Николаем Матвиенко ("Шахтёр").

По итогам 21 тура "Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В пассиве команды 24 пропущенных гола.

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