"Манчестер Сити" выиграл 10-й матч подряд, повторив достижение прошлого сезона

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"Манчестер Сити" выиграл 10-й матч подряд, повторив достижение прошлого сезона

В матче 3-го тура группового тура Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Наполи" со счетом 2:1.

Эта победа стала для английского клуба 10-й подряд во всех турнирах. Ранее "горожане" победили "Борнмут" (2:1), "Ливерпуль" (5:0), "Фейеноорд" (4:0), "Уотфорд" (6:0), "Вест Бромвич" (2:1), "Кристал Пэлас" (5:0), "Шахтер" (2:0), "Челси" (1:0) и "Сток Сити" (7:2).

Единственным клубом, не проигравшим "Манчестер Сити" в этом сезоне является "Эвертон", который сыграл с ним вничью 1:1.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Манчестер Сити" одержал 10 побед в 10 стартовых матчах.

Не пропустите: "Манчестер Сити" - "Наполи" - 2:1, "Фейеноорд" - "Шахтер" - 1:2 (обзоры). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
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