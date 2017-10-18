"Манчестер Сити" выиграл 10-й матч подряд, повторив достижение прошлого сезона

В матче 3-го тура группового тура Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Наполи" со счетом 2:1.

Эта победа стала для английского клуба 10-й подряд во всех турнирах. Ранее "горожане" победили "Борнмут" (2:1), "Ливерпуль" (5:0), "Фейеноорд" (4:0), "Уотфорд" (6:0), "Вест Бромвич" (2:1), "Кристал Пэлас" (5:0), "Шахтер" (2:0), "Челси" (1:0) и "Сток Сити" (7:2).

Единственным клубом, не проигравшим "Манчестер Сити" в этом сезоне является "Эвертон", который сыграл с ним вничью 1:1.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Манчестер Сити" одержал 10 побед в 10 стартовых матчах.

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