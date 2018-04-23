"Манчестер Сити" выиграл борьбу за Жоржиньо

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"Манчестер Сити" выиграл борьбу за Жоржиньо

Хавбек "Наполи" Жоржиньо, скорее всего, продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает Goal.com, "горожане" выиграли борьбу за футболиста. Стоимость сделки составит 57 миллионов евро.

Отметим, что на бразильца также претендовали "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
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