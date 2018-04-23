"Манчестер Сити" выиграл борьбу за Жоржиньо

Хавбек "Наполи" Жоржиньо, скорее всего, продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает Goal.com, "горожане" выиграли борьбу за футболиста. Стоимость сделки составит 57 миллионов евро.

Отметим, что на бразильца также претендовали "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

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