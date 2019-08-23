"Манчестер Сити" выпустил форму в поддержку секс-меньшинств

"Манчестер Сити" решил поддержать ЛГБТ-сообщество путём выпуска эксклюзивной формы.

Экипировка с флагом цвета радуги, а также надписями "Гордимся", "Футбол против гомофобии" и "Вместе мы выстоим" будет продаваться в течение сезона 2019/20.

Стоимость одного комплекта - около 27 евро (почти 2 тысячи российских рублей).

"Сити" выпустил лимитированную серию формы в честь гей-парада в Манчестере, который состоится сегодня, 23 августа.

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