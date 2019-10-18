"Манчестер Сити" выразил недовольство графиком игр в Boxing Day

Директор "Манчестер Сити" Омар Беррада сделал заявление касательно графика игр в Boxing Day.

"Мы расстроены, что график на Рождество такой плотный. Игры АПЛ требуют от футболистов хорошей физической подготовки. Не рекомендуется играть дважды менее чем за 48 часов, так как это не дает игрокам полностью восстановиться.

Мы общались с руководством АПЛ, спрашивали их о других вариантах, однако нам все равно придется играть в намеченные даты", - приводит слова Беррады Manchester Evening News.

Отметим, что 27 декабря в 19:45 "горожан" ожидает выездной матч против "Вулверхэмптона, а 29 декабря в 18:00 "Сити" примет "Шеффилд".

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