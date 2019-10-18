"Манчестер Сити" выразил недовольство графиком игр в Boxing Day
Директор "Манчестер Сити" Омар Беррада сделал заявление касательно графика игр в Boxing Day.
"Мы расстроены, что график на Рождество такой плотный. Игры АПЛ требуют от футболистов хорошей физической подготовки. Не рекомендуется играть дважды менее чем за 48 часов, так как это не дает игрокам полностью восстановиться.
Мы общались с руководством АПЛ, спрашивали их о других вариантах, однако нам все равно придется играть в намеченные даты", - приводит слова Беррады Manchester Evening News.
Отметим, что 27 декабря в 19:45 "горожан" ожидает выездной матч против "Вулверхэмптона, а 29 декабря в 18:00 "Сити" примет "Шеффилд".
Читайте также: Гвардиола назвал условие для своего ухода из "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 октября
-
"Ювентус" готовит новые контракты для двух футболистов
-
"Манчестер Сити" выразил недовольство графиком игр в Boxing Day
-
Ла Лига и Федерация футбола Испании не могут согласовать дату Эль Класико
-
КОНМЕБОЛ представил логотип Кубка Америки-2020
-
Селюк: "Итальянский чемпионат не для российских форвардов"
-
РПЛ посвятит два тура памяти Льва Яшина
-
Эшли Коул возглавил юношескую команду "Челси"
-
1
"Барселона" назвала заявку на игру против "Эйбара"
-
Два лидера ПСЖ готовы сыграть с "Ниццей"
-
"Спартак" опубликовал расписание игр на Florida Cup-2020
-
СМИ: "Барселона" и "Реал" сыграют в декабре
-
Кике Флорес назвал лучшего тренера АПЛ за последние четыре года
-
1
Черчесов прокомментировал интерес "Интера" к Дзюбе
-
Тебас объяснил, почему нельзя перенести Эль Класико на 18 декабря
-
Агент Петреску прокомментировал слухи об интересе московского "Динамо"
-
Неймар ответил Роналдо на вопрос о своих частых падениях на поле
-
Судьба предстоящего Эль Класико остается неопределенной
-
1
Сульшер: "Амбиции "Манчестер Юнайтед" - побеждать"
-
Рибери о своем внешнем виде в FIFA 20: "Кто этот парень?"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3