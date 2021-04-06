"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

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"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл Кевин де Брюйне, но на 84-й минуте равновесие восстановил Марко Ройс. Победу английскому клубу принес гол Фила Фодена на 90-й минуте.

"Манчестер Сити" Англия – "Боруссия" Д Германия - 2:1 (1:0)
Голы: де Брюйне, 19 - 1:0, Ройс, 84 - 1:1, Фоден, 90 - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Уокер, Стоунз, де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 59), Родри, Марез, Фоден.

"Боруссия": Хитц, Морей (Менье, 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Беллингем, Джан, Кнауфф (Рейна, 63), Дауд (Дилэйни, 81), Ройс, Холанд.

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