"Манчестер Сити" вырвал победу у "Борнмута" благодаря голу Рахима Стерлинга
"Манчестер Сити" в рамках третьего тура АПЛ сыграл против "Борнмута", который никогда в своей истории "горожан" не обыгрывал, лишь один раз сыграв вничью, однако сегодня намеревался прервать традицию. "Вишни" провели несколько неплохих атак в начале встречи, а затем забили гол усилиями Дэниэлса. Чарли неожиданно пробил с левого края в дальнюю девятку – Эдерсон спасти свою команду не сумел. Через несколько минут "Борнмут" мог удвоить счет, когда Дэниэлс вывел на ударную позицию Дефо, тот в падении пробил из-под защитника, но попал в Эдерсона.
"Манчестер Сити" в начале встречи ничем интересным не отметился, однако довольно быстро сумел счет сравнять. Силва отдал разрезной пас в штрафную на Габриэля Жезуса, который в касание переправил мяч в левый угол ворот. Следом Жезус едва не забил, откликнувшись на прострел Менди. Бразилец с острого угла в створ не попал. Также неплохим ударом отметился Данило – Бегович ногами отразил мяч.
Гости полностью перехватили инициативу, однако до перерыва изменить счет на табло не сумели. Во второй половине игры картина не изменилась "горожане" постоянно атаковали, а "Борнмут" играл от обороны. Хосеп Гвардиола усилил игру, выпустив на поле Агуэро, но у того моментов практически не было. Хозяева же в середине тайма провели редкую атаку, в результате чего Кинг из центра штрафной пробил в касание, однако "Сити" спасла штанга.
Ближе к концу матча каркас сыграл уже за "Борнмут", когда Отаменди пробил после подачи углового – мяч полетел в штангу и вылетел в поле. "Сити" осадил ворота соперника, но долгое время ничего путного создать не мог. Арбитр компенсировал пять минут к основному времени, но в итоге команды переиграли десять. На 97 минуте оборона "Борнмута" дрогнула и Стерлинг отправил мяч в ворота. После чего побежал к болельщикам соперника, из-за чего те выбежали на поле. После возобновления игры арбитр показал Стерлингу красную карточку за провокацию, а затем дал финальный свисток. "Сити" вырвал победу и вышел на первое место, а "Борнмут" остался в подвале турнирной таблицы.
"Борнмут" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Дэниэлс, 13 – 1:0; Жезус, 22 – 1:1; Стерлинг, 90 - 1:2
"Борнмут": Бегович, Смит, Кук, Аке, Дэниэлс, Мингз, Артер, Сурман, Гослинг, Кинг, Дефо (Афобе, 73 (Муссе, 90)).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Менди, Компани, Данило, Стерлинг, Давид Силва, Фернандиньо, Де Брюйне, Жезус (Сане, 82), Бернарду Силва (Агуэро, 66).
Удаление: Стерлинг, 90
Вячеслав Горбачев
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|Команда
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