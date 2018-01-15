"Манчестер Сити" вышел из гонки за Санчесом

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"Манчестер Сити" вышел из гонки за Санчесом

"Манчестер Сити" решил не покупать форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в стане "горожан" остались недовольны тем, что представители чилийца уже после достижения договорённости отказались от неё, заявив, что в "Манчестер Юнайтед" футболисту предлагают более высокую зарплату.

Ожидается, что теперь Санчес наверняка продолжит карьеру на "Олд Траффорд". Ранее сообщалось, что "МЮ" уверен в скором трансфере лидера "канониров". | http://soccernews.ru

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