"Манчестер Сити" вышел из гонки за Санчесом

"Манчестер Сити" решил не покупать форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в стане "горожан" остались недовольны тем, что представители чилийца уже после достижения договорённости отказались от неё, заявив, что в "Манчестер Юнайтед" футболисту предлагают более высокую зарплату.

Ожидается, что теперь Санчес наверняка продолжит карьеру на "Олд Траффорд". Ранее сообщалось, что "МЮ" уверен в скором трансфере лидера "канониров". | http://soccernews.ru