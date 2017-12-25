"Манчестер Сити" вышел на контакт с основным игроком "Реала"

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"Манчестер Сити" вышел на контакт с основным игроком "Реала"Английский "Манчестер Сити" вышел на контакт с голкипером мадридского "Реала" Кейлором Навасом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что стороны уже начали обсуждение возможного перехода 31-летнего вратаря в стан "горожан". В "Сити" костариканец должен будет стать заменой для Клаудио Браво, который, вполне вероятно, сменит команду.

Напомним, "Манчестер Сити" следит за ситуацией с Иско. | soccernews.ru

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