"Манчестер Сити" вышел на контакт с основным игроком "Реала"

Английский "Манчестер Сити" вышел на контакт с голкипером мадридского "Реала" Кейлором Навасом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что стороны уже начали обсуждение возможного перехода 31-летнего вратаря в стан "горожан". В "Сити" костариканец должен будет стать заменой для Клаудио Браво, который, вполне вероятно, сменит команду.

Напомним, "Манчестер Сити" следит за ситуацией с Иско. | soccernews.ru