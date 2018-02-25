"Манчестер Сити" вышел на второе место в истории по числу побед в Кубке Лиги

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"Манчестер Сити" вышел на второе место в истории по числу побед в Кубке Лиги

В финале Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" (3:0).

"Горожане" в пятый раз в истории стали обладателями трофея.

По числу побед в турнире "Манчестер Сити" догнал "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллу" и "Челси" и уступает только "Ливерпулю" (8).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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