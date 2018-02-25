"Манчестер Сити" вышел на второе место в истории по числу побед в Кубке Лиги

В финале Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" (3:0).

"Горожане" в пятый раз в истории стали обладателями трофея.

По числу побед в турнире "Манчестер Сити" догнал "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллу" и "Челси" и уступает только "Ливерпулю" (8).

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