"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.

Победу английскому клубу принесли голы Кевина де Брюйне и Илкая Гюндогана.

"Манчестер Сити" Англия – "Боруссия" Менхенгладбах Германия - 2:0 (2:0) - первый матч - 2:0
Голы: де Брюйне, 12 - 1:0, Гюндоган, 18 - 2:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу (Зинченко, 64), Стоунз, Уокер, Рубен Диаш (Лапорт, 70), Фоден, Бернарду Силва (Агуэро, 75), де Брюйне, Гюндоган (Стерлинг, 70), Марез, Родри (Фернандиньо, 63).

"Боруссия": Зоммер, Гинтер, Бенсебайни, Эльведи, Лайнер, Хофманн, Нойхаус, Закария, Штиндль (Траоре, 80), Эмболо (Вольф, 65), Тюрам (Плеа, 65).

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