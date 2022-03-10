"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и "Спортинг" сыграли вничью со счетом 0:0. По сумме двух встреч путевку в четвертьфинал завоевал английский клуб.

"Манчестер Сити" Англия – "Спортинг" Португалия - 0:0 - первый матч - 5:0

"Манчестер Сити": Эдерсон (Карсон, 73), Райли, Стоунз, Лапорт (Мбете-Тату, 84), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва (Марез, 46), Фоден (Макати, 46), Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Спортинг": Адан, Порро (Эшгайю, 78), Нету (Феддаль, 89), Коатес, Инасиу, Матеус Рейс, Сарабия (Эдвардс, 58), Угарте, Слимани (Рибейру, 89), Паулинью (Нуну Сантуш, 78), Табата.

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